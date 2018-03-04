Бундестаг выберет канцлера Германии 14 марта

Источник: DW

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) собирается выдвинуть Ангелу Меркель (Angela Merkel) на пост федерального канцлера. Об этом он заявил журналистам во Франфурте-на-Майне в воскресенье, 4 марта. Выборы канцлера пройдут в бундестаге уже 14 марта.

По словам Штайнмайера, он намерен исполнить свой конституционный долг и в понедельник, 5 марта, предложить бундестагу кандидатуру на должность канцлера. "И это будет, что никого не удивит, Ангела Меркель", - заявил президент ФРГ. Он также приветствовал решение социал-демократов, проголосовавших за формирование "большой коалиции". "То, что фаза неуверенности и сомнений прошла, хорошо для нашей страны", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.