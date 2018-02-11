Бундесвер будет посредничать в конфликте Багдада с курдами

Источник: DW

Бундесвер в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) будет поддерживать не только курдов на севере Ирака, но и центральное правительство в Багдаде, сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Это будет другой мандат, в котором будет соблюден новый баланс между Багдадом и Эрбилем", - заявила она в воскресенье, 11 февраля, во время посещения базы бундесвера, расположенной близ Эрбиля - центра курдской автономии в Ираке на севере страны.

По словам фон дер Ляйен, бундесвер будет посредничать в конфликте между Багдадом и курдами на севере Ирака. При этом и в Багдаде, и в Эрбиле на немецкую миссию возлагают большие надежды, указала немецкий министр, добавив, что в Ираке "очень ценят надежность, которую всегда демонстрирует Германия". Новая миссия будет, в частности, консультировать иракские министерства при проведении реформ, а также в сферах медицинской помощи и логистики, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Срок действия мандата бундесвера в Ираке истекает в ближайшие несколько недель. В настоящее время близ Эрбиля размещены около 120 военнослужащих ФРГ, занимающихся подготовкой иракских коллег.

Миссия на севере Ирака

Германские военные в рамках участия в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой"Исламское государство" в Ираке обучали в ряде тренировочных лагерей бойцов курдского народного ополчения пешмерга. 140 представителей бундесвера в составе подразделений численностью до 30 человек проводили обучение курдских военизированных формирований, игравших важную роль в борьбе с исламистами. Курдам поставлялось также вооружение из Германии.

Напряженность между курдской автономией и властями Ирака резко обострилась после того, как на референдуме в конце сентября 93 процента курдов высказались за независимость от Ирака. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук, которая не входит в курдскую автономию. В ответ на проведение референдума Багдад в середине октября направил войска на север страны. Они заняли провинцию Киркук и регион вокруг Мосула, вытеснив оттуда курдские формирования.