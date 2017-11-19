Бургер будущего: с котлетой из насекомых

Источник: DW

Необычное блюдо "Багсбургер" насыщено протеинами и меньше загрязняют окружающую среду, чем вариант из мяса. Об этом рассказывают основатели стартапа из Германии. В основе мучные черви, личинки большого мучного жука.