"Быстро охладим". МВД о неизвестных под ЦИК

Источник: Корреспондент.net

Нацполиция быстро и жестко будет реагировать на правонарушения у стен Центральной избирательной комиссии, заявил на брифинге 31 марта советник главы МВД Зорян Шкиряк, комментируя появление под зданием ЦИК более сотни неизвестных молодых людей спортивного телосложения.

"В случае выявления каких-либо правонарушений или любых незаконных действий мы очень быстро охладим "горячие головы", которые попытаются каким-то образом повлиять на избирательные процессы", - сказал он.

Шкиряк отметил, что под ЦИК достаточно сил и средств для того, "чтобы справиться с любой внештатной ситуацией". Также он подчеркнул, что полиция не может задерживать людей только за то, что они находятся у здания ЦИК. Чиновник добавил, что полиция держит ситуацию под контролем.