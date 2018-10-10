Бюджет недополучил 93,6 млрд грн - Счетная палата
Источник: Корреспондент.net
По итогам трех кварталов этого года объем невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета составляет 93,6 млрд гривен. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что план доходов общего фонда в январе - сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.
Поступления от заимствований составляли 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн (32,9%). Эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн (21,5% плана отчетного периода).
"Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77,3 млн грн (0,7% плана)", - подчеркнул Пацкан.
Он также напомнил, что общее невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета в первом квартале составило 66 млрд грн, а в первом полугодии - 74 млрд грн.