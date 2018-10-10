Бюджет недополучил 93,6 млрд грн - Счетная палата

"По данным оперативной информации Государственной казначейской службы Украины, поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%", - заявил Пацкан.

Он отметил, что план доходов общего фонда в январе - сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.

Поступления от заимствований составляли 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн (32,9%). Эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн (21,5% плана отчетного периода).

"Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77,3 млн грн (0,7% плана)", - подчеркнул Пацкан.

Он также напомнил, что общее невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета в первом квартале составило 66 млрд грн, а в первом полугодии - 74 млрд грн.