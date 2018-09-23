Бьют все рекорды: цены на морковь и свеклу взлетели более чем на треть

Источник: Українські новини

В Украине стремительно дорожают корнеплоды. Морковь подорожала на 35%, а свекла – более чем на 40.

Так, сообщается, что по состоянию на 19 сентября, цены на корнеплоды уже превысили рекордные показатели минимум за последние 10 лет.

По информации игроков рынка, только с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 35%. Цены на свеклу выросли более существенно – сразу на 40-43%. В результате уже на данный момент производители предлагают морковь по 7-9 грн/кг в зависимости от качества, тогда как свекла поступает в продажу по 3,5-5 грн/кг.

Операторы рынка такой ценовой тренд связывают с существенным сокращением предложения указанных корнеплодов ввиду периода межсезонья. В частности, большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови и свеклы средних сортов, тогда как к сбору урожая более поздних моркови и свеклы большинство еще не приступило, в том числе и из-за дождей в ряде регионов. Кроме того, фермеры говорят о смещении сезона продаж поздних корнеплодов, поскольку из-за неблагоприятных погодных условий они были вынуждены начать полевые работы по посадке корнеплодов позже обычных сроков.

Необходимо добавить, что в результате вышеуказанных корректировок свекла уже стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем во второй половине сентября 2017 г., а морковь обходится покупателям в 1,8 раза дороже, чем год назад. По мнению аналитиков рынка, это связано со снижением производства корнеплодов как в результате сокращения посадочных площадей, так и вследствие уменьшения урожайности из-за погодных катаклизмов.