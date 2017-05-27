Бжезинский об Украине. Главные цитаты за 20 лет

Источник: КорреспонденТ.net

В США умер известный политолог и стратег Збигнев Бжезинский – мэтр западной геополитики, посвятивший львиную долю своих работ пост-советской проблематике.

Украину он считал одной из ключевых точек на карте мира. Впрочем, для него вопрос Украины был по большому счету вопросом России – возродится ли она как собственный имперский проект или вольется в западный. «Будущее … Украины … зависит от того, чем может стать Россия» - писал политолог в своем главном труде – «Великая шахматная доска».

Также он считал, что равнодушие Европы и активная деятельность России ставят будущее Украины под сомнение, а Польшу делают главным игроком Восточной Европы.

И совсем пророческими выглядят строки, написанные Бжезинским 20 лет назад: «Жизнеспособность … Украины … будет оставаться под сомнением, особенно если внимание Америки переключится на другие проблемы, такие, например, как новый внутренний кризис в Европе, увеличивающийся разрыв между Турцией и Европой или нарастание враждебности в американо-иранских отношениях».

Все сбывается прямо на глазах: политика Трампа, который объявил Иран врагом США, противоречия между либеральным ЕС и правой оппозицией внутри него, резкий разворот Турции от Евросоюза. В этом контексте становится понятна нервозность украинских элит, для которых книги Бжезинского давно являются настольными.

В последние годы американский политолог активно призывал не принимать Украину в НАТО и повременить с евроинтеграцией.

Корреспондент.net собрал значимые цитаты американского стратега об Украине.

Из книги «Великая шахматная доска» (1997)

Украина, Азербайджан, Южная Корея, Турция и Иран играют роль принципиально важных геополитических центров

Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством

Если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением (за годы после выхода книги Бжезинского, население Украины уменьшилось практически на 10 миллионов – ред.) и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии.

Будущее Азербайджана и Средней Азии почти в такой же степени, как и в случае Украины, принципиально зависит от того, кем может стать или не стать Россия.

Зона особых интересов Германии может быть изображена в виде овала, на западе включающего в себя, конечно, Францию, а на востоке охватывающего освобожденные посткоммунистические государства Центральной и Восточной Европы - республики Балтии, Украину и Беларусь.

К 2010 году франко-германо-польско-украинское сотрудничество, которое будет охватывать примерно 230 млн. человек, может, видимо, превратиться в партнерство, углубляющее геостратегическое взаимодействие в Европе.

Независимость Украины бросила вызов притязаниям России на божественное предназначение быть знаменосцем всего панславянского сообщества.

Независимость Украины также лишила Россию ее доминирующего положения на Черном море, где Одесса служила жизненно важным портом для торговли со странами Средиземноморья и всего мира в целом.

То, что Украина будет со временем каким-то образом "реинтегрирована", остается догматом веры многих из российской политической элиты

Россия не может быть в Европе без Украины, также входящей в состав Европы, в то время как Украина может быть в Европе без России, входящей в состав Европы.

Украина является ключевым государством постольку, поскольку затрагивается собственная будущая эволюция России

Жизнеспособность … Украины … будет оставаться под сомнением, особенно если внимание Америки переключится на другие проблемы, такие, например, как новый внутренний кризис в Европе, увеличивающийся разрыв между Турцией и Европой или нарастание враждебности в американо-иранских отношениях.

Из книги «Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис» (2012)

Российско-украинские отношения после обретения Украиной независимости в 1991 году тяготели к напряженным, тогда как отношения Украины с Западом тяготели к неопределенности.

Чтобы склонить украинцев к официальному союзу с экономически более устойчивой Россией, понадобится сила и как минимум спровоцированный на Украине экономический кризис.

Молодое поколение украинцев, как русско-, так и украиноязычных, постепенно проникается всё более глубокими патриотическими чувствами, независимая Украина становится частью их сознания и мировоззрения. Поэтому время может играть против добровольного объединения Киева с Москвой, но нетерпеливое подталкивание в эту сторону со стороны России, как и равнодушие Запада приведут к потенциальному появлению бочки с порохом у самой границы Евросоюза.

Попытки склонить Украину и Беларусь к славянскому союзу могут обернуться для России затяжными конфликтами со своими ближайшими соседями.

"Я не знаю (потерян ли Крым для Украины), но к этому вопросу следует вернуться, когда отношения между Украиной и Россией вновь станут хоть в какой-то степени рациональными и стабильными. Россияне привнесли в эти отношения иррациональность и эмоциональность, они провели бандитскую атаку на Крым, замаскировав ее, как это сделала бы мафия. Но им следует остерегаться применять такой подход ко всей Украины - это приведет к куда более мощному взрыва в сердце Европы, к конфликту, которого не видел мир с 1939 года", - говорил Бжезинский.

"Большой риск заключается в том, что Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы! Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку", - заявлял политолог на конференции по безопасности в Мюнхене.

В то же время Бжезинский скептически оценивал украинскую обороноспособность.

"В Крыму с 20 тысяч украинских военных никто не выстрелил по собственной инициативе. Я сам родом из Европы так вот, когда я думаю о Родине моих родителей, то не могу представить, чтобы с 20 тыс. польских солдат при попытке внешней силы захватить власть никто не выстрелил. Я думаю, была бы большая бойня. То, что в Украине все происходило по-другому, - о чем-то говорит. Свои выводы сделал и Путин. Понял, что все даже легче, чем он ожидал", - говорил политолог.

Бжезинский признавал правильность европейского выбора Украины.

"Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и быть более связанной с Европой. В то же время Россию надо заверить, что Украину не примут в НАТО. Это формула решения", - говорил он.

Бжезинский выступал за предоставление Украине оружия для обороны:

"Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, например, противотанковое вооружение или минометы, потому что мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно больших затрат".

Говорил о важности санкций против России:

"Если бы не было санкций, то Россия, к сожалению, имела бы развязанные руки для того, чтобы ликвидировать независимость Украины… Ставка на самом деле высока: это стабильность Европы, стабильность свершившихся фактов и границ государств, а также возможность самостоятельно избирать собственное будущее, что является правом каждого из европейских государств".