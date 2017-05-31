C 1 июня украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

Источник: Українські новини

С 1 июня украинцы официально смогут ездить в Турцию по ID-картам. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам вступает в силу с 1.06.2017. Завтра встречаем первых туристов из Украины и взамен", - написал он.

Турция 20 мая официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию, ратифицировав, таким образом, соглашение от 14 марта 2017 года.

Договор позволяет владельцам ID-карточек въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории Турции без загранпаспортов.

Отметим, что украинцы оформили уже более 550 тысяч новых ID карт.