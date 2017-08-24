24.08.2017
C Днем Незалежності України!
Источник: Вечерний Мариуполь
Новости раздела
Украина
24.08.2017
Торговля Украины с Германией превысила €3 млрд
В 2017 году товарооборот между странами вырос на 21,5%.
Украина
24.08.2017
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости
Президент США пообещал прилагать усилия для восстановления суверенитета Украины.
Украина
23.08.2017
В Броварах повесили карту Украины без Крыма
Глава отдела культуры горсовета подала в отставку.
Украина
23.08.2017
Как в Украине отметили День флага: фоторепортаж
По случаю праздника во многих городах страны прошли торжества.
Украина
23.08.2017
Киев: Летальное оружие Украине дала только Литва
Украина ожидает предоставление вооружения с первого дня российской агрессии.
Украина
23.08.2017
Порошенко анонсировал телефонную конференцию в "нормандском формате" во вторник вечером
В ходе переговоров будут обсуждать вопрос об объявлении режима прекращения огня с 1 сентября
Украина
22.08.2017
Порошенко пообещал выделить 30 млрд на строительство дорог
В прошлом году на это потратили 10 млрд грн.
Украина
22.08.2017
В Украине сокращается добыча угля
За семь месяцев года падение составило более 12%.