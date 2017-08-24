C Днем Незалежності України!

За семь месяцев года падение составило более 12%.

В прошлом году на это потратили 10 млрд грн.

В ходе переговоров будут обсуждать вопрос об объявлении режима прекращения огня с 1 сентября

В 2017 году товарооборот между странами вырос на 21,5%.

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