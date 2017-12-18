Цена бензина на заправках превысила 30 грн за литр

Источник: Корреспондент.net

Бензин и дизтопливо в сетях ОККО и WOG за выходные подорожали на 50 коп/л. Цена бензина марки А-95 впервые превысила отметку 30 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Как отмечается, бензин марки А-95 в обеих сетях продается по 30,49 грн/л, А-92 – по 29,49 грн/л, дизельное топливо – по 27,99 грн/л.

Кроме того, на 10 коп/л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях Катрал и ZOG.

В А-95 отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на понедельник выросла на 11 коп/л и 12 коп/л, до 27,40 грн/л и 28,14 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 12 коп/л – до 29,26 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,92 грн/л (+11 коп/л).

"Рост цен объясняется ослаблением гривны к основным мировым валютам. В частности, по отношению к доллару за прошлую неделю (с 11 по 18 декабря) гривна подешевела на 2%, к евро – на 2,5%", – пишет издание.