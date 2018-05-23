Цена фото. Порошенко платил за встречу с Трампом?

Источник: Корреспондент.net

Украинских политиков часто обвиняют в том, что за внимание первых лиц западного мира и возможность встречи с ними, им приходится платить.

Теперь появилась информация о том, что и первая встреча между президентом Петром Порошенко и лидером США Дональдом Трампом была организована не бесплатно.

Информация источников

Британская телерадиокомпания BBC сообщила со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко. В то же время, Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

“Высокопоставленный офицер украинской разведки в администрации президента рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как "переговоры"”, - говорится в расследовании BBC.

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, как отмечает BBC, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

BBC отдельно подчеркивает, что нет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты. Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплаченная Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.

И Коэн, и двое неназванных украинцев отрицали BBC эту информацию. Источник BBC в Киеве также утверждает, что в организации встречи помогал Феликс Сатер, бывший осужденный бандит и в прошлом деловой партнер Трампа. Адвокат Сатера также отрицает все обвинения.

Что это была за встреча

В 2017 году проведение встречи до последнего момента оставалось под вопросом. Также было неизвестно, сколько времени продлится встреча. В сообщении Белого дома говорилось, что Петр Порошенко появится в Овальном кабинете в то время, когда Трамп будет проводить совещание.

В итоге встреча лидеров Украины и США прошла в широком кругу в Белом доме и длились около получаса. Трамп, по словам Порошенко, выразил поддержку Украине в борьбе с российской агрессией и подтвердил, что США будут продолжать свою санкционную политику против Кремля. Президент США по итогам встречи сказал, что с Порошенко была "очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс".

Формат встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом был не совсем привычным для стандартных переговоров лидеров двух государств. К примеру, встречи украинского президента с предшественником Трампа Бараком Обамой проходили стандартно, включали закрытую "двусторонку" и протокол.

Переговоры же с Трампом прошли в расширенном формате: сначала Порошенко встретился с вице-президентом Майком Пенсом, затем они вместе "заглянули" к Трампу и его советнику по вопросам нацбезопасности Герберту Макмастеру (именно так и говорится в повестке дня президента США на 20 июня 2017 года). Также в расширенном формате принимали участие посол Украины в США Валерий Чалый и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и посол США в Украине Мари Йованович.

Западные СМИ окрестили встречу "рабочей" и заметили, что Трамп принимал Порошенко без особых почестей. Так за несколько дней до визита Порошенко президент США встречался с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Трамп и первая леди Мелания приняли его в Южном крыле Белого дома и долго прогуливались с ним в колоннаде, после чего была "двусторонка" в Овальном кабинете. Когда с визитом в США был президент Румынии Клаус Йоханнис, по итогам вместе с Трампом они дали совместную пресс-конференцию.

Но в Украине власть все равно представляла эту встречу, как победу нашей дипломатии. Хотя брифинг по ее итогам президенту пришлось проводить за забором Белого Дома.