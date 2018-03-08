Цена на электроэнергию для населения не должна повышаться, - Порошенко

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко убежден, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

"Ключевая позиция - надо вводить европейские нормы, да, надо выполнять те обязательства, которые мы принимали в Соглашении об ассоциации. Но украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти. Цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ. Я сомневаюсь, что в апреле, по крайней мере мне об этом ничего не известно, эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф, - ред.) будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента ", - отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо принять закон, который введет в ближайшее время прозрачную и эффективную конкуренцию на энергетическом рынке.

"Кто дешевле предложит, тот выигрывает и продаст. Кто будет держать высокую цену, должен уйти с рынка. Это - принцип, по которому работают все без исключения страны ЕС. Поэтому быть против этого - для меня очень странно, потому что это принцип, который ликвидирует монополизации на рынке ", - подчеркнул он.