Цена на нефть может взлететь до $100 – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Саудовская Аравия не способна в долгосрочной перспективе покрыть текущий спрос на качественную нефть на фоне сокращения поставок из Ирана в связи с введением санкций США.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в пятницу, 21 сентября.

По данным издания, нефтяная компания Saudi Aramco предупредила возможных покупателей, что с октября сможет поставлять нефть в ограниченном объеме. Отмечается, что Саудовская Аравия недооценила спрос на сырье перед введением американских санкций.

Как рассказали газете трейдеры, повышение спроса и неспособность Саудовской Аравии его покрыть могут привести к скачку цен на нефть в мире до $90-100 за баррель.

"Мы движемся к ценовому всплеску, вероятно, от 90 до 100 долларов за баррель, – сказал один нефтяной трейдер. – Пострадает не только Иран. Это будет иметь эффект бумеранга для США в виде роста цен на бензин".