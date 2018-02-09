Цена на нефть обвалилась ниже 63 долларов

Источник: Корреспондент.net

Стоимость североморской нефти марки Brent в пятницу, 9 февраля, опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена нефти Brent на пике снизилась до 62,48 доллара за баррель. Это на 3,60% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 3,71% – до 58,88 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение котировок произошло на фоне новостей о том, что Иран в ближайшие годы рассчитывает увеличить добычу нефти до 4,7 млн баррелей в сутки.

Также на этой неделе стало известно, что недельный объем добычи в США вырос до исторического максимума 10,25 млн баррелей в сутки. Это произошло за счет разработки сланцевых месторождений.

В своем последнем обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз прироста добычи нефти в США в 2018 году – более 11 млн баррелей в сутки. Уже сейчас США обогнали по уровню добычи Саудовскую Аравию и вскоре могут потеснить Россию