Цена на нефть опустилась ниже 62 долларов

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на слабой статитике по промышленным заказам в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 5 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,53 (0,85%) и торгуются на уровне $61,98 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на $0,89 (1,63%) – до $53,67 за баррель. Это минимальный уровень за последние две недели.

Как сообщает Прайм со ссылкой на данные статистического ведомства США, объем заказов в американской промышленности в ноябре прошлого года неожиданно снизился к октябрю. Особенно ухудшился спрос на станки и электрооборудование – на 0,6% в месячном выражении, а без учета заказов, связанных с транспортной отраслью, упал на 1,3%. Инвесторы расценили эту статистику как очередной признак замедления развития мировой экономики.