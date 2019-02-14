Цена на нефть закрепилась выше $64 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут, достигнув максимумов за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 14 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,08 (1,70%) и торгуются на уровне $64,69 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на $0,65 (1,21%) – до $54,55 за баррель.

"Черное золото" дорожает на ожидании позитивных новостей из Пекина, где проходят двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало обе стороны, иначе 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины.

Также давление на нефть оказывает статистика из Китая, согласно которой страна в январе увеличила импорт нефти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,6 млн тонн, или 10,03 млн баррелей в день. Суточный объем импорта 10 млн баррелей уже третий месяц подряд.