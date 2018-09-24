Цена нефти Brent превысила 81 доллар

Источник: Корреспондент.net

Цена нефти североморской марки Brent вечером в понедельник, 24 сентября, торговалась выше отметки в 81 доллар за баррель. Как сообщает Reuters, цены на нефть превысили четырехлетний максимум после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили какой-либо немедленный рост производства, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к действиям по повышению глобального предложения.

По прогнозу сырьевых трейдеров Trafigura и Mercuria, цена европейского эталона Brent к Рождеству может вырасти до $90 за баррель, а в начале 2019 года преодолеть отметку $100 за баррель.