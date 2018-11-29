Цена нефти обновила годовой минимум

Только с начала ноября нефть подешевела уже на 23 процента. К очередному падению привели постоянный рост предложения на рынке нефти в США, а также заявление Саудовской Аравии о том, что она не будет сокращать добычу в одиночку.

Помогут ли переговоры ОПЕК+ рынку нефти?

Стабилизация на рынке этого сырья может наступить после заседания стран ОПЕК+, которое состоится в Вене, его участники могут договориться о сокращении добычи. Однако трейдеры сомневаются, что это окажет существенное влияние, передает агентство AFP.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цену нефти в 60 долларов "вполне приемлемой" для страны. По данным Reuters, Москва намерена сокращать нефтедобычу постепенно, и в настоящий момент она торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.