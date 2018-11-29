Цена нефти обновила годовой минимум
Источник: Корреспондент.net
Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже уровня в 50 долларов, упав до минимума с сентября 2017 года. Таковы данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг, 29 ноября. Стоимость одного барреля нефти Brent составляет около 59 долларов.
Помогут ли переговоры ОПЕК+ рынку нефти?
Стабилизация на рынке этого сырья может наступить после заседания стран ОПЕК+, которое состоится в Вене, его участники могут договориться о сокращении добычи. Однако трейдеры сомневаются, что это окажет существенное влияние, передает агентство AFP.
Ранее президент России Владимир Путин назвал цену нефти в 60 долларов "вполне приемлемой" для страны. По данным Reuters, Москва намерена сокращать нефтедобычу постепенно, и в настоящий момент она торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.