Осуществляем подготовку плавсостава и проводим профессионально-техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава
Источник: Центр подготовки специалистов водного транспорта
Общество с ограниченной ответственностью
«центр подготовки специалистов водного транспорта»
Осуществляет подготовку плавсостава согласно требованиям Международной Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (ПДНВ-78) гл. А-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI, A-VIII и В-I, B-IV, B-V, B-VIII.
Проводит профессионально - техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава в соответствии с Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.:
- Матрос 1,2 класса
- Моторист 1,2 класса
- Боцман
- Электрик судовой
- Повар судовой
- Электрогазосварщик судовой
Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009
г.Мариуполь, пер.Пляжный, 3-А,
тел..: (0629) 41-12-28, 53-05-48
+38 (098)558-70-03, +38(050)477-07-03
По данному адресу Вы сможете подать документы для прохождения ГКК на повышение и подтверждение квалификации рядового и командного состава в Мариупольском филиале Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.
г.Мариуполь, пер.Пляжный, 3-А,
тел..: (0629) 47-04-17, 47-04-11