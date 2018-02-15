Осуществляем подготовку плавсостава и проводим профессионально-техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава

Источник: Центр подготовки специалистов водного транспорта

Общество с ограниченной ответственностью

«центр подготовки специалистов водного транспорта»

Осуществляет подготовку плавсостава согласно требованиям Международной Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (ПДНВ-78) гл. А-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI, A-VIII и В-I, B-IV, B-V, B-VIII.

Проводит профессионально - техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава в соответствии с Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.:

Матрос 1,2 класса

Моторист 1,2 класса

Боцман

Электрик судовой

Повар судовой

Электрогазосварщик судовой

Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009

г.Мариуполь, пер.Пляжный, 3-А,

тел..: (0629) 41-12-28, 53-05-48

+38 (098)558-70-03, +38(050)477-07-03

www.astc.com.ua

maastc2011@gmail.com

По данному адресу Вы сможете подать документы для прохождения ГКК на повышение и подтверждение квалификации рядового и командного состава в Мариупольском филиале Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

г.Мариуполь, пер.Пляжный, 3-А,

тел..: (0629) 47-04-17, 47-04-11

itcsmar@ukr.net