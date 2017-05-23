Цены на газ для предприятий снизят
Источник: КорреспонденТ.net
23.05.2017
Цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, снизят с 1 июня на 0,4% (на 26,4 грн) – до 7 тыс. 430,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК, сообщает Интерфакс-Украина.
Для других покупателей цена в следующем месяце также снизится на 0,4% (на 32,4 грн) – до 8,25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Напомним, предыдущее понижение цен для предприятий было в феврале и марте. Тогда стоимость уменьшалась на 2% и 7,2% соответственно.
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