Цены на газ для предприятий снизят

Источник: КорреспонденТ.net

Цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, снизят с 1 июня на 0,4% (на 26,4 грн) – до 7 тыс. 430,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК, сообщает Интерфакс-Украина.

Для других покупателей цена в следующем месяце также снизится на 0,4% (на 32,4 грн) – до 8,25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, предыдущее понижение цен для предприятий было в феврале и марте. Тогда стоимость уменьшалась на 2% и 7,2% соответственно.