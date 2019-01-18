Цены на нефть поднялись выше $62 за баррель

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:30 по Киеву поднялась на $1,58 (2,58%) – до $62,76 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $1,67 (3,21%) – до $53,74 за баррель.

Как отмечает Интерфакс-Украина, участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение черного золота могут вскоре сравняться.

Ранее пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи – на 751 тыс. б/с в декабре.

При этом негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.

Ранее на этой неделе цены на нефть преодолели рубеж в $60 за баррель на возросшем оптимизме рынка в отношении экономики Китая. Власти Поднебесной заявили о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.