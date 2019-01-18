Найти

18.01.2019

Цены на нефть поднялись выше $62 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на оптимизме участников рынка по поводу восстановления баланса спроса и предложения. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 18 января.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:30 по Киеву поднялась на $1,58 (2,58%) – до $62,76 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $1,67 (3,21%) – до $53,74 за баррель.

Как отмечает Интерфакс-Украина, участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение черного золота могут вскоре сравняться.

Ранее пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи – на 751 тыс. б/с в декабре.

При этом негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.

Ранее на этой неделе цены на нефть преодолели рубеж в $60 за баррель на возросшем оптимизме рынка в отношении экономики Китая. Власти Поднебесной заявили о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Новости раздела
Мир
18.01.2019
Трамп намерен встретится с Ким Чен Ыном в феврале
О месте проведения переговоров лидеров двух стран объявят позже. По данным СМИ, саммит может состояться во Вьетнаме.
Мир
17.01.2019
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП в Великобритании
Автомобиль, на котором ехал принц Филипп, перевернулся
Мир
17.01.2019
В Афинах протестуют сотни учителей
В Афинах протестуют против предложенных правительством новых критериев найма учителей государственных школ.
Мир
17.01.2019
Трамп представил новую стратегию ПРО США
Соединенные Штаты намерены уничтожать в случае необходимости ракеты потенциального противника еще до их запуска.
Мир
17.01.2019
У Мэй заявили, что отсрочки Brexit не будет
Если Евросоюз предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".
Мир
15.01.2019
Со скандальным танцором Полуниным отказалась работать парижская опера
Парижская опера отказалась работать со скандальным танцором Полуниным из-за его высказываний.
Мир
15.01.2019
В Британии инициировали недоверие правительству
Голосование по вотуму недоверия запланировано на среду, 16 января. Такое решение приняли парламентарии после провала голосования по Brexit.
Мир
15.01.2019
Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году
Доля России в бюджете ПАСЕ составляет 8%. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
Мир
15.01.2019
Цены на нефть преодолели рубеж в $60 за баррель
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,33, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $1,48.
Мир
15.01.2019
Парламент Британии отклонил план Мэй по Brexit
Депутаты провалили соглашение правительства Терезы Мэй об условиях Brexit с разницей в 230 голосов.
Мир
14.01.2019
В Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве
Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.
Мир
14.01.2019
Трамп: Я никогда не работал на Россию
Глава США Дональд Трамп отрицает информацию о его возможных прямых связях с российским правительством.
Мир
13.01.2019
Мэра Гданьска ударили ножом на сцене
В результате нападения вооруженного ножом мужчины пострадал мэр польского Гданьска Павел Адамович.
Мир
12.01.2019
"Шатдаун" в США стал самым длительным в истории
В пятницу 11 января зарплату не получили охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.
Мир
12.01.2019
Уточнено число жертв взрыва в Париже
В результате взрыва в центре французского Парижа погибли три человека.
Мир
11.01.2019
Китайский зонд показал первую панораму обратной стороны Луны
Изображения передали на Землю через спутник
Мир
11.01.2019
Пентагон назвал сроки выведения войск из Сирии
На текущей неделе началсь выведение техники, однако полный выход из Сирии будет длиться три-четыре месяца.
Мир
11.01.2019
Россия снижает добычу нефти
К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.
Мир
10.01.2019
В России заявили о рекордной добыче газа
За прошлый год в России добыли рекордные 725 миллиардов кубометров газа, а также нарастили добычу нефти.
Мир
10.01.2019
Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП
Американский президент пока не намерен вводить чрезвычайное положение в США, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.
Мир
10.01.2019
Десятки тюленей парализовали канадский город
Движение транспорта практически остановилось из-за 40 особей, которые наводнили город Роддиктон-Байд-Арм.
Мир
09.01.2019
В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник
Китайские разработчики провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk.
Мир
09.01.2019
"Шатдаун на годы". Трамп впервые обратился к нации
В Соединенных Штатах частично приостановлена работа правительство из-за споров о стены на границе с Мексикой.
Мир
09.01.2019
Стоимость Brent превысила 61 доллар
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $61 в декабре прошлого года, 17 числа.
Трамп намерен встретится с Ким Чен Ыном в феврале | В РФ увидели гонку вооружений в стратегии ПРО США