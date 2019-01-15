Цены на нефть преодолели рубеж в $60 за баррель

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на возросшем оптимизме рынка в отношении экономики Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 15 января.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:00 по Киеву поднялась на $1,33 (2,25%) – до $60,32 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $1,48 (2,93%) – до $51,99 за баррель.

Как сообщает Интерфакс, ранее во вторник власти Китая заявили о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Также рынок ожидает данных о запасах топлива в США. Министерство энергетики обнародует свой отчет в среду, а неофициальные данные Американского института нефти (API) станут известны поздно вечером во вторник. Ожидается, что будет зафиксировано сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель – на 2,5 млн баррелей.

Накануне слабые статистические данные по внешней торговле Китая вызвали опасения рынка по поводу замедления роста ВВП КНР, что усилило падение нефтяных котировок. Обе эталонные марки в понедельник подешевели более чем на 2%.