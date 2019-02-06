Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно дорожают на данных о более скромном росте запасов "черного золота" в США, чем это ожидал рынок. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 6 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,68 (1,10%) и торгуются на уровне $62,66 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,44 (0,82%) – до $54,10 за баррель.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. В свою очередь эксперты рынка в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились на 513 тысяч баррелей, дистиллятов – упали на 2,26 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне – 11,9 млн баррелей в сутки по итогам четвертой недели подряд.