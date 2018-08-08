Цены на нефть резко снижаются из-за Китая и США

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне очередных сигналов усиления торговой войны США и Китая, а также новых данных о запасах топлива в Америке. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 8 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:40 по Киеву подешевела на $2,67 (3,58%) – до $71,98 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $2,70 (3,90%) – до $66,47 за баррель.

Министерство финансов Китая сообщило в среду, что с 23 августа введет пошлину в 25% для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд в ответ на аналогичные действия США.

Власти США ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд. Таким образом, общий объем поставляемых из Китая в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет $50 млрд.

Тем временем, Минэнерго США объявило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали более существенное снижение – на 2,3 млн баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США выросли впервые с июня – на 2,9 млн баррелей, дистиллятов – на 1,2 млн баррелей.