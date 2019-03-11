Цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:30 по Киеву подорожали на $0,93 (1,41%) – до $66,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,77 (1,37%) – до $56,84 за баррель.

Аль-Фалих ранее в понедельник заявил, что ОПЕК+ в апреле вряд ли изменит условия соглашения об ограничении добычи нефти. Если потребуется, корректировки в соглашение будут внесены в июне.

Также инвесторы обратили внимание на сообщения агентства Bloombergсо ссылкой на источники, что Саудовская Аравия в апреле поставит на рынки существенно меньше нефти, чем запросили клиенты, а добыча в стране будет "значительно ниже" 10 млн баррелей в день.

По данным февральского доклада ОПЕК, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки, до 10,243 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти, следуя своим обязательствам перед ОПЕК. Нефтедобыча снизилась на 0,4% в месячном выражении. К октябрю прошлого года добыча снизилась на 85 тысяч баррелей в сутки.