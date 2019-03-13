Цены на нефть выросли на данных о запасах в США

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на снижении товарных запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 13 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:30 по Киеву подорожали на $1,03 (1,54%) – до $67,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,57 (2,76%) – до $58,44 за баррель.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. При этом аналитики рынка ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Также запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.