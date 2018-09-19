Цены на нефть закрепились выше 79 долларов

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на данных о снижении запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 19 сентября.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву поднялась на $0,20 (0,25%) – до $79,23 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла более существенно – на $1,19 (1,71%) – до $70,78 за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,06 млн баррелей до 394,14 млн. При этом прогнозы предсказывали более серьезное снижение – на 2,7 млн баррелей.

Запасы на распределительном центре в Кушинге (штат Оклахома) за неделю снизились на 1,25 млн баррелей до 22,33 млн баррелей.