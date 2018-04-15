15.04.2018
Часть Красногоровки осталась без воды
Источник: Корреспондент.net
В городе Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате поджога плавней вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ) сгорел водопровод - часть жителей поселка осталась без водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в Facebook.
По его словам, поскольку поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок, "водоснабжение будет восстановлено в течение недели".
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