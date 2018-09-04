Часть "вертолетов Авакова" оказались подержанными
Источник: Корреспондент.net
Из 55 вертолетов, которые украинские силовики должны закупить у Франции, 21 вертолет ранее был в употреблении. Это следует из документации на сайте системы ProZorro.
В закупочных документах говорится, что б/у вертолеты Н225 "могут иметь различия в силу специфического промышленного стандарта года производства или изначальных требований их первого владельца".
Полная стоимость контракта составляет 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и др.
Из общей суммы почти 274,5 миллионов потратят на закупку Н225, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.
Украина покупает данные вертолеты за счет французского кредита в размере 475 млн евро, заключенного по соглашению между правительствами двух стран.