Часть жителей Запорожья осталась без воды на неопределенное время

Источник: Українські новини

В Запорожье часть домов осталась без водоснабжения из-за аварии на магистрали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожского городского совета.

"В связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе Д-1000мм на Набережной магистрали (АЗС" ОККО ") 26.02.2018, с 10-00 до устранения аварии", - говорится в нем,

Без водоснабжения будут:

ул. Привокзальная;

ул. Чубанова;

ул. Покровская;

ул. Амосова;

ул. Благовещенская;

ул. Ласточкина 1-10;

ул. Серикова;

ул. Глиссерная;

ул. Ореховая бухта;

гипермаркет "Ашан";

ТРК "Сити Молл",

строительный гипермаркет "Эпицентр";

котельная Южная.

С пониженным давлением будут:

ул. Днепровская;

ул. Фортечная;

ул. Школьная;

ул. Запорожская.

Пользователи соцсети возмущены, поскольку в городе не организовали доставку воды из-за морозов, а в магазинах почти всю раскупили.