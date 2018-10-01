Частные переводы в Украину выросли на четверть

Источник: Корреспондент.net

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 2,262 млрд долларов.

Как отмечается в публикации, объем частных переводе во втором квартале в Украину составляет 9,1% от ВВП страны.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).