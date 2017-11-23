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23.11.2017

Чего ждать странам "Восточного партнерства" от саммита в Брюсселе

Источник: DW

24 ноября пройдет пятый саммит "Восточного партнерства", впервые - в Брюсселе. В Евросоюзе подчеркивают, что сигналом является само место проведения - оно "четко демонстрирует приверженность всего Евросоюза "Восточному партнерству". Программа ЕС "Восточное партнерство" была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины - с Евросоюзом.

Все собеседники DW в Брюсселе указывают на то, что ярких политических заявлений на саммите не будет, кроме подписания нового соглашения с Арменией. И, действительно, большинство громких событий уже произошли - за время, прошедшее с предыдущего саммита в Риге в мае 2015 года, вступили в силу три соглашения об ассоциации: с Грузией и Молдавией в 2016-м, с Украиной - в сентябре этого года. Кроме того, в 2017 году грузины и украинцы получили возможность посещать Шенгенскую зону без виз, имея только биометрические паспорта - то, чем граждане Молдавии пользуются с 2014 года.

Грузия, Молдавия, Украина и перспектива членства в ЕС 

В рамках "Восточного партнерства" говорят о двух группах стран. В первую входят Грузия, Молдавия, Украина - три страны, имеющие политическую ассоциацию и зону свободной торговли с ЕС. Во вторую - три остальные страны. Для Грузии, Молдавии и Украины теперь важной целью является перспектива членства в Европейском Союзе. Так, президент Украины Петр Порошенко, в своем выступлении перед поездкой на саммит, заявил: "Конечную цель мы с вами четко знаем - полноправное членство в самом престижном союзе мира".

Однако, по словам источника DW в ЕС, консенсуса в этом вопросе среди государств-членов пока нет. Поэтому в итоговом документе европейскую перспективу могут упомянуть, хотя и совсем по-другому. "Участники саммита признают европейские стремления и европейский выбор партнеров", - говорится в проекте декларации, с которым ознакомилась DW. Как заявил на брифинге в четверг, 23 ноября, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, проект декларации до сих пор не утвержден окончательно.

В свою очередь, когда речь идет о трех странах первой группы, в Брюсселе постоянно повторяют слово "имплементация", то есть реализация соглашений об ассоциации. "Сейчас мы должны сосредоточиться на имплементации", - подчеркивает и Хан. Эксперт брюссельского аналитического центра CEPS Грант Костаньян в разговоре с DW так кратко описывает ситуацию: "Украина приезжает на саммит, прося у ЕС большего, в особенности, перспективу членства. Ответ ЕС: вы должны вначале имплементировать очень амбициозное соглашение об ассоциации, прежде чем двигаться дальше. А здесь мы видим некоторые отставания в имплементации, особенно со стороны Украины". Лидером же в вопросе имплементации соглашения и проведения реформ Костаньян называет Грузию.

Армения, Азербайджан, Беларусь - новые возможности сотрудничества

Самым громким событием саммита в Брюсселе может стать подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Этот документ должен усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля. ЕС называет соглашение "амбициозным", однако, как поясняет Костаньян, оно менее амбициозное, чем договора об ассоциации. В первую очередь, это касается торговли, ведь Армения входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). "Мы пошли на многое, чтобы этот договор был совместим с обязательствами Армении в рамках ЕАЭС", - отмечает источник DW в ЕС.

Между ЕС и Азербайджаном переговоры о новом рамочном соглашении пока только ведутся. При этом в Брюсселе часто указывают на проблемы с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане.

В отношениях с Беларусью Евросоюз, наоборот, отмечает определенный прогресс. В 2016 году ЕС вычеркнул из санкционного списка 170 граждан Беларуси, среди них и президент Александр Лукашенко. Это позволило впервые пригласить на саммит и его. Однако белорусский лидер ехать отказался. МИД в Минске указал на то, что визит на высшем уровне, как правило, знаменует "достижение глубоких системных результатов".

Грант Костаньян поясняет, что Беларусь хотела бы начать переговоры о соглашении с ЕС, которого у нее пока нет, в отличие от остальных пяти стран. Однако на это требуется время. В свою очередь евродепутат Пятрас Ауштрявичюс назвал в беседе с DW отказ Лукашенко"маленькой катастрофой в отношениях ЕС-Беларусь".

"Восточное партнерство" не направлено против России

Говоря о "Восточном партнерстве", в Евросоюзе очень часто подчеркивают, что оно не направлено против России, и добавляют, что все шесть стран добровольно принимают участие в этой программе ЕС. "РФ не должна ничего бояться (…) Я верю, что в регионе достаточно места для всех", - отметил еврокомиссар Йоханнес Хан.

А источник DW в ЕС приводит в пример Армению и Беларусь в подтверждение того, что "Восточное партнерство" не ставит страны перед выбором "либо…, либо…". С этим соглашается и эксперт Костаньян: "Страны могут быть частью ЕАЭС под предводительством России, но при этом иметь хорошие и амбиционные отношения с ЕС. Евросоюз старается реализовать политику, направленную не против РФ, а на усиление связей с его соседями, и помочь им стать более стабильными, безопасными и процветающими", - говорит Костаньян.

Для достижения этой цели на саммите планируют принять 20 задач, которые должны быть выполнены до 2020 года. Они и должны стать главным итогом мероприятия в Брюсселе. Речь идет о целях в четырех сферах. В экономике, например, гармонизация и снижение тарифов на роуминг, а также кредиты малому и среднему бизнесу в местной валюте. В государственном управлении - антикоррупционные механизмы и судебная реформа. В укреплении общества - открытие в Тбилиси "Европейской школы Восточного партнерства". Во взаимодействии - расширение Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) ЕС на эти страны.

По словам Хана, эти 20 целей "в интересах каждого отдельного гражданина" стран региона. Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс подчеркивает, что исполнение этих задач нужно не бюрократам или политикам, а гражданам стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство".

 

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