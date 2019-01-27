Чехия расследует участие своих граждан в "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура Чехии расследует участие не менее 10 своих граждан в боевых действиях на стороне "ЛДНР". Об одном из подозреваемых, полное имя которого не уточняется, сообщило чешское издание Deník N.

По данным СМИ, Павел К. поехал на оккупированный Донбасс в возрасте 22 лет и был там с лета 2015 года до мая 2016 года, заехав туда через территорию России.

Издание не называет имен подозреваемых и города их рождения до судебного процесса, чтобы обезопасить их родственников от преследования.

Заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил информацию СМИ и сообщил, что в феврале 2018 года один чешский гражданин был обвинен в терроризме, пишет "Радио Свобода".

"Он быв обвинен в совершении преступления, признанном законом как террористический акт, за активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, называемой "Донецкая народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенной и независимой Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных сил Украины", - сообщил Башни.

Представитель прокуратуры отказался подтвердить имя обвиняемого, сославшись на законы Чехии, которые запрещают предоставлять СМИ данные для идентификации подозреваемых.

Также Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека.