Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров Чехии увеличил квоты на предоставление рабочих виз для граждан Украины, а также ускорил и упростил получение необходимых для этого документов.

Отныне Чехия сможет выдавать до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно.

Ранее с просьбой о таких изменениях к правительству Чехии обратились Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности. По их данным, сегодня в Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий. В первую очередь речь идет об информационных технологиях, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроение.