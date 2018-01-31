31.01.2018
Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров Чехии увеличил квоты на предоставление рабочих виз для граждан Украины, а также ускорил и упростил получение необходимых для этого документов.
Отныне Чехия сможет выдавать до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно.
Ранее с просьбой о таких изменениях к правительству Чехии обратились Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности. По их данным, сегодня в Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий. В первую очередь речь идет об информационных технологиях, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроение.
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