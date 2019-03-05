Чехия выделит €1,2 млн на модернизацию системы образования в Украине

Источник: Корреспондент.net

Чехия намерена выделить 1,2 млн евро на модернизацию системы образования в Украине в 2019-2021 годах.

Соответствующий меморандум между министерством и Чешским агентством развития подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и посол Чешской Республики в Украине Радек Матула.

"Средства будут предоставляться равными частями - по 400 тыс. евро - в течение 3 лет (2019-2021 годы) и распределяться между 3 основным направлениям: техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы, межуниверситетское сотрудничество, помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных лиц-студентов и преподавателей", - сказано в нем.

В частности, для интеграции в учебный процесс внутренне перемещенных лиц будет предоставляться материальная, техническая и экспертная поддержка, а акцент будет сделан на развитие необходимой инфраструктуры.