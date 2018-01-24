Чем живут регионы: в Херсонской области начнется строительство солнечной электростанции, а в Сумах готовят "Зимние забавы"

Источник: Українські новини

Жизнь в регионах Украины полна разнообразными новостями. В Херсонской области стартует строительство солнечной электростанции, а в Запорожской может появится электростанция благодаря корейским инвесторам.

В Херсонской области в феврале начнут строительство солнечной электростанции. Об это сообщает "Гривна". Построить фотогальваническую электростанцию планируют в с. Музыковка. Площадь объекта составит 7 га, общая мощность – 5 МВт. Сообщается, что это уже вторая ФЭС, которая будет располагаться в Белозерском районе. Первую (мощностью 9 МВт) открыли 12 июня 2017 г. Общая сметная стоимость проекта в текущих ценах по состоянию на конец прошлого года составляет почти 162 млн. грн.

Еще один объект возобновляемой энергии – солнечную электростанции планируют построить в Запорожской области корейские инвесторы. Об этом сообщают "Харьковские известия". По информации издания областным властям реализацию проекта предложили в компании GS Engineering and Construction. Предполагается, что мощность электростанции составит 35 мВт. Добавим, что Украина приняла необходимые законы и может быть принята в Международное сообщество по возобновляемым источникам энергии (IRENA). На территории страны уже действуют "зеленые" электростанции в Чернобыле и Никополе, строятся и вводятся в эксплуатацию аналогичные объекты в Херсонской области.

Малые реки Запорожье планируют превратить в зоны отдыха. Об этом сообщает местное издание "Миг". Городской голова поручил управлению по вопросам экологической безопасности городского совета разработать программу сохранения малых рек. Планируется, что в управлении займутся не только расчисткой русел этих рек, но и создание на берегах таких рек рекреационных зон для отдыха горожан.

В Кропивницком среди бела дня избили мальчика. Об инциденте сообщает "Утренний город". Пострадал 11-летний мальчик, сейчас он находится в детской областной больнице. Близкие просят случайных свидетелей позвонить и сообщить какую-либо информацию.

В Харькове на детской площадке задержали курильщика с гранатой: фото-факты. Как сообщает "Вечерний Харьков", полицейские обратили внимание на человека, который курил сигареты на детской площадке. В ходе оформления административных материалов за нарушение закона "о курении в общественных местах", патрульные провели поверхностную проверку гражданина, в результате чего обнаружили предметы, похожие на патроны калибра 7,62 (40 штук) и предмет, похожий на гранату РГД-5. Мужчину передали следователям, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

В квартире жителя Торецка взорвался снаряд. О происшествии сообщает "Знамя индустрии". Изданию стало известно, что местный житель нашел снаряд от зенитной установки и принес его к себе домой, чтобы затем сдать в приемный пункт как металлолом. Однако, как только он начал распиливать его болгаркой, опасный предмет взорвался прямо в его руках. Мужчина получил множественные ранения, которые медики охарактеризовали как минно-взрывные. Как сообщают в полиции, это уже третий случай в Торецке с начала года, когда люди травмируются из-за взрывов снарядов и боеприпасов. Несколько дней назад школьник из Торецка решил сам изготовить взрывчатку дома. И в итоге остался без трех пальцев правой руки. А в поселке Шевченко в результате взрыва гранаты погиб 57-летний житель.

В Одессе при задержании преступник наехал на полицейского (видео). Как сообщает "Одесская жизнь", патрульные получили информацию об ограблении – заявительница пояснила, что неизвестные мужчины открыто завладели ее сумкой с ее вещами и скрылись. В ходе преследования правонарушителей, автомобиль преступников был заблокирован и остановлен полицией города. При этом он совершил наезд на автомобиль полиции. При задержании водитель легковушки совершил наезд на полицейского, причинив ему травмы. Инспектора, который получил телесные повреждения, доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Также один из подозреваемых совершил нападение на милиционера с использованием холодного оружия. Для его задержания полицейские использовали огнестрельное оружие. В конце концов, подозреваемые были задержаны. Во время задержания у них изъяли вещественные доказательства преступления — похищенную сумку. Также у подозреваемых были обнаружены документы граждан Грузии.

Заробитчанина загрызла пантера из домашнего зоопарка миллионера. О трагедии, которая произошла с жителем Винницкой области, который уехал на заработки в Подмосковье – ухаживать за зверьми из домашнего зоопарка, сообщает "20 хвилин. Вінниця". Сообщается, что пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока тот войдет в клетку, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее успели поймать. Питомник принадлежит российскому бизнесмену Княгиничеву. По его словам, погибший приехал в гости из Украины к своему брату. Бизнесмен считает, что мужчина сам виноват, поскольку не должен был заходить в клетку. Бизнесмен также отметил, что не собирается усыплять пантеру.

Смерть на предприятии: тележка с грузом размозжила голову работнику. О трагедии в литейном цеху на заводе в Кривом Роге сообщает "Днепр.Час". Несчастный случай произошел с 48-летним мужчиной, который передвигал тележку с грузом, который внезапно высыпался – мужчина получил черепно-мозговую травму. Ему была оказана медпомощь, вызвана "скорая", но на операционном столе спасти жизнь работника медикам не удалось. Администрация выражает соболезнования родственникам своего сотрудника. Сейчас создана комиссия на предприятии, которой предстоит разобраться в причинах случившегося.

В Бердичеве подозреваемого в убийстве жены взят под стражу на два месяца. Об этом сообщает "Эхо". Предварительно установлено, что в тот вечер между супругами возник очередной конфликт, в ходе которого подозреваемый и набросился на женщину. Ее нашли уже мертвой. В ходе проверки всех обстоятельств было установлено, что причиной смерти погибшей является удушение. За умышленное убийство законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Житомирской области предлагают льготные кредиты на постройку жилья. Построить жилье под 3% годовых может каждый, кто живет в сельской местности. Горожанам предлагают кредиты под 30%. Об этом сообщает "20 хвилин. Житомир". Построить свое жилье по программе поддержки индивидуального жилищного строительства в селе можно, получив кредит на 30 лет. Для жителей городов действует программа "Доступное жилье", которой могут воспользоваться граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, участники боевых действий и инвалиды войны, внутренне перемещенные лица, и получить 30-50% компенсации стоимости жилья.

Жители Ровненской области отдыхают в "Бармаковели". Как сообщает местное издание "Ого", ровенчане не ищут горнолыжных трассы в Карпатах, а на выходных наслаждаются отдыхом в селе Бармаки, местные спуски уже успели окрестить Бармаковелем.

"Зимние забавы" для всех желающих сумчан. Горожанам подготовили очередное мероприятие социального досуга, сообщает местное издание "Шанс". Так, в детском парке "Сказка" можно развлечься катанием на надувных тубах и санях. В программе - бесплатные катания, горячий чай и вкусности, музыкальное сопровождение.

В Николаевском зоопарке хотят показать ночной мир животных. Об инициативе сообщают "Николаевские новости". В зоопарке проводят масштабную реконструкцию вольеров, а также планируют пополнить зверинец новыми животными. А над новой экспозицией "Ночной мир животных" в зоопарке уже работают и, обещают в ближайшее время удивить горожан.