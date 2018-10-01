Чепига-Боширов получил "Героя России" за эвакуацию Януковича

Источник: DW

Подозреваемый в отравлении Скрипалей полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный также как Руслан Боширов, в 2014 году участвовал в эвакуации в Россию украинского президента Виктора Януковича в составе Сил специальных операций Минобороны РФ, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на расследование Центра "Досье". За эту операцию он получил звание Героя России, утверждает издание в понедельник, 1 октября.

Вместе с Чепигой награды вручили бывшему охраннику президента РФ Владимира Путина Алексею Дюмину, затем ставшему губернатором Тульской области, а также людям, которые позже составили костяк частной военной компании "Вагнер", пишет издание.

По данным Центра "Досье", в 2009 году майора 14-й бригады спецназа ГРУ Чепигу перевели в Военно-дипломатическую академию (ВДА) в Москве. Вместе с женой и сыном его зарегистрировали в качестве студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), а на следующий год он получил паспорт на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

"Новая газета": Звание Героя России Чепиге присвоено за Крым

В свою очередь"Новая газета" со ссылкой на бывшего сослуживца Чепиги по 282-му отряду спецназа, дислоцированного близ Хабаровска, утверждает, что звание "Героя России" тому было присвоено за участие в захвате Крыма. При этом ему неизвестно, чем конкретно Чепига занимался в Крыму, указал собеседник издания.

Настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвинил в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, назвали российское издание The Insider и международная группа Bellingcat. В конце сентября они опубликовали расследование, в котором утверждается, что - Анатолий Чепига, полковник Главного управления генштаба РФ (ГУ, ранее известного как ГРУ), и родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области. Согласно этим данным, Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

На следующий день корреспондент "Коммерсанта" встретился с бывшими односельчанами Чепиги в Амурской области, которые заявили, что узнают его во всех опубликованных материалах о Боширове.

Имена двух россиян - Руслана Боширова и Александра Петрова - в сентябре огласила прокуратура Соединенного Королевства. Британские власти заявили, что именно они являются исполнителями покушения на Скрипалей и не исключили, что эти имена - вымышленные. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России установили личности Боширова и Петрова. 13 сентября было обнародовано их интервью российскому телеканалу RT. Мужчины назвали свою причастность к делу Скрипаля "фатальным совпадением" и заявили, что не работают в ГРУ. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал интервью "фейковым телешоу".