Через два месяца в Киеве пройдет "Марш равенства за права ЛГБТ"

Источник: Українські новини

Общественная организация "Киев Прайд" планирует провести "Марш равенства за права ЛГБТ" 17 июня в Киеве.

"17 июня 2018 года в рамках КиевПрайд-2018 состоится ежегодный Марш Равенства", - говорится в сообщении.

Темой "КиевПрайда-2018" будет "Видимость" (Visibility).

По мнению организаторов, проведение марша позволит обществу увидеть и услышать своих сограждан: геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и людей других идентичностей, а также их союзников, чтобы вместе делать Украину лучше.

Организация в феврале-марте провела набор волонтеров на "марш" для помощи в построении колонн марша, ускорении процесса прохождения участниками рамок металлоискателей, а также наблюдении за порядком и атмосферой во время шествия (задавать кричалки, отслеживать провокации внутри колонн, звать медперсонал и полицию в случае необходимости).

Отмечается, что "Марш равенства-2018" сможет произойти только при участии в его подготовке активной общины.

Для волонтеров в апреле-июне организаторы проведут мини-курсы - вебинары и тренинги.

На выездном тренинге в мае организаторы обещают много практических занятий - от основ самозащиты до телесных практик тимбилдинга.