"Черная пятница" в Украине. Что готовят ритейлеры и чего ждать потребителям

Источник: Українські новини

Традиция устраивать распродажи в четвертую пятницу ноября пришла к нам из США несколько лет назад и с каждым годом она становится все более популярной. В этом году "Черная пятница" приходится на 24 ноября, и некоторые магазины уже ввели скидки на свою продукцию.

В частности, сеть магазинов электроники "Эльдорадо" предлагает скидки с 22 по 26 ноября, сеть "Фокстрот" - с 23 по 26 ноября. Также 23 ноября начинает распродажи сеть супермаркетов товаров для дома JYSK – они могут достигать 70%. Сеть "Комфи" обещает скидки до 50%, но только в один день – 24 ноября. Сеть салонов мобильной связи "Алло" проведет распродажи 24-26 ноября.

Интернет-магазин "Розетка" анонсировал скидки до 70%, ресурс lamoda – до 80%. Также сезон скидок распространяется на интернет-магазины выше названных сетей.

От сетей магазинов не отстают и целые ТРЦ. В большинстве из них распродажи пройдут 24 ноября. В частности, в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, "Космополит", Sky Mall, Dream Town скидки будут достигать 70%. В ТРЦ Lavina Mall праздник шопинга будет продолжаться 2 дня: 24 и 25 ноября. ТРЦ New Way обещает скидки в пределах 40-80%, ТРЦ "Комод" - до 50%, аутлет-городок "Мануфактура" - до 80%. "Мануфактура", а также ТРЦ РайON намерены держать скидки с 24 по 26 ноября. При этом торгово-развлекательные центры предлагают не просто пройтись по магазинам, но и готовят развлекательные программы и конкурсы для посетителей.

"Черная пятница" приносит ритейлерам значительную выгоду

"Для украинских ритейлеров "Черная пятница" - это не только шанс распродать остатки и дополнительно привлечь внимание к магазину, но и заработать. В офлайновых торговых точках продажи в "Черную пятницу" могут вырасти в 2-3 раза по сравнению с обычным ноябрьским днем", - подчеркивает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Отечественные онлайн-магазины зарабатывают на Black Friday еще больше.

"Крупнейшие игроки рынка e-commerce заявляют, что на Черную пятницу продажи растут в 4-5 раз и более", - сообщает RAU.

В ассоциации отмечают, что, кроме дополнительных продаж, есть и другие мотивы проведения акций в Black Friday. В частности это привлечение внимания к компании, привлечение новых клиентов, повышение лояльности покупателей.

Отдельный вопрос – подготовка к распродажам, при которой ритейлеры пытаются договориться с поставщиками о максимальном снижении цен на товар. В то же время, скидки в Украине не достигают такого же размера как, например, в США.

"В Украине это 20-50%, в то время как в Америке скидки могут достигать 70-90%", - подчеркивает ассоциация.

Компенсировать меньшие размеры скидки, ритейлеры готовы увеличением срока их предоставления. В США дело как правило ограничивается непосредственно "Черной пятницей" в то время как в Украине фактически каждая компания устанавливает индивидуальные графики распродаж.

В США объем продаж во время "Черной пятницы" является важным показателем активности экономики страны. В Украине пока до такого уровня, в том числе и по прозрачности ведения бизнеса далеко, но дорогу осилит идущий и история "Черной пятницы" в нашей стране только начинается.