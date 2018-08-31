Черногория и Украина поддержали санкции ЕС против России

Источник: DW

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали продление Евросоюзом санкцийпротив России до 31 января 2019 года. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в пятницу, 31 августа.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению. Они позаботятся о том, чтобы их национальная политика соответствовала решению ЕС", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что Евросоюз принимает к сведению решение этих четырех стран и приветствует его.

Совет Евросоюза 5 июля продлил секторальных экономических санкций против России до 31 января 2019 года. Ограничения распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях российских компаний размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.

Секторальные санкции против России были приняты в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. Евросоюз также ввел санкции против отдельных компаний и российских граждан.