Черногория запретила въезд почти 150 россиянам
Источник: КорреспонденТ.net
01.06.2017
Черногория запретила въезд 149 гражданам России и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма, передает B92.
Сообщается, что в "черный список" попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генсека правящей партии "Единая Россия" Сергей Железняк.
При этом о каких именно украинцах идет речь, не уточняется.
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