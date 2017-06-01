Черногория запретила въезд почти 150 россиянам

Мир

01.06.2017

Яндекс объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе

Российская интернет-компания Яндекс объявила о закрытии своих офисов в Киеве и Одессе, передает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью компании Очира Манджикова.