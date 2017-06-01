Найти

Черногория запретила въезд почти 150 россиянам

Источник: КорреспонденТ.net

01.06.2017

Черногория запретила въезд 149 гражданам России и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма, передает B92.

Сообщается, что в "черный список" попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генсека правящей партии "Единая Россия" Сергей Железняк.

При этом о каких именно украинцах идет речь, не уточняется.

Поделиться:
Путин: Люблю таких людей, как Трамп
Новости раздела