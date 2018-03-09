Чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде

Источник: Корреспондент.net

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции устроил стрельбу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники в пятницу, 9 марта.

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой".

Проспавшись, мужчина заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", – пишет СМИ.