Чиновника Генпрокуратуры задержали на взятке

Источник: КорреспонденТ.net

На взятке в Киеве задержан Киеве замначальника одного из управлений ГПУ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина $3 тыс за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

"Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).