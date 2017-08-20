20.08.2017
Чиновники Укрзализныци попали под домашний арест
Источник: КорреспонденТ.net
Соломенский райсуд Киева избрал для трех должностных лиц Укрзализныци, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронных браслетов на срок 59 дней. Об этом в субботу, 19 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что такое решение суд принял в пятницу, 18 августа.
Кроме домашнего ареста, чиновники должны сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное.
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