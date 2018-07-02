Число беженцев на юге Сирии возросло до 270 тысяч человек
Источник: DW
Продолжающиеся бои на юге Сирии между повстанцами и проправительственными войсками президента страны Башара Асада привели к росту числа беженцев. Их количество возросло до 270 тысяч человек, заявил в понедельник, 2 июля, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Иордании Мухаммед Хавари. Ранее число так называемых перемещенных лиц из южных регионов страны достигло 160 тысяч человек. По словам Хавари, они скрываются от масштабных бомбардировок в провинции Дераа.
Иордания контактирует с Москвой и Дамаском
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади ранее заявил, что страна оставит закрытыми свои границы с Сирией, поскольку больше не может принимать огромный поток беженцев на свою территорию. Однако он отметил, что контактирует с Москвой и Дамаском по вопросу прекращения военной эскалации на юге Сирии: это может остановить рост числа перемещенных лиц.
Армия Башара Асада при поддержке российских войск с 19 июня ведет новое наступление на вооруженные формирования повстанцев в провинции Дераа на юге страны. По данным правозащитников, во время авианалета на регион 30 июня погибли 15 мирных жителей. С начала наступления число жертв возросло до 115 человек.