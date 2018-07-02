Число беженцев на юге Сирии возросло до 270 тысяч человек

В ООН заявили, что направили гуманитарный конвой с медикаментами и продовольствием для помощи беженцам, которые находятся на сирийской территории. Большинство из них направились к закрытым границам с Иорданией и Израилем.

Иордания контактирует с Москвой и Дамаском

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади ранее заявил, что страна оставит закрытыми свои границы с Сирией, поскольку больше не может принимать огромный поток беженцев на свою территорию. Однако он отметил, что контактирует с Москвой и Дамаском по вопросу прекращения военной эскалации на юге Сирии: это может остановить рост числа перемещенных лиц.

Армия Башара Асада при поддержке российских войск с 19 июня ведет новое наступление на вооруженные формирования повстанцев в провинции Дераа на юге страны. По данным правозащитников, во время авианалета на регион 30 июня погибли 15 мирных жителей. С начала наступления число жертв возросло до 115 человек.