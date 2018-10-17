Число пострадавших в Керчи при атаке на колледж превышает 50 человек: огласили списки раненных

Источник: Українські новини

Сформированный на месте происшествия в Керчи оперативный штаб огласил списки пострадавших при нападении на политехнических колледж.

Эти данные на встрече с родственниками и местными жителями озвучил представитель штаба.

В перечне — 40 фамилий. Еще 10 человек идентифицировать пока не удалось.

"(Они) в тяжелом состоянии в реанимации, их опросить на предмет опознания невозможно", — рассказал на встрече глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Родственникам пострадавших он посоветовал съездить в керченскую больницу, чтобы они попытались опознать находящихся там родных хотя бы по одежде.

При этом в списке, который публикует местное агентство "Крыминформ" — 47 имен. Пострадавшие, согласно ему, находятся в больнице в Ленино в Керченском районе, Керченской больнице № 1, Симферопольской больнице, Керченском онкодиспансере и Темрюкской больнице. 13 человек, согласно перечням оперативного штаба, получили помощь, а затем медучреждение покинули.

Ранее Минздрав заявлял, что в больницах после нападения на политехнических колледж в Керчи находятся 37 человек. Ситуация, как отмечали в министерстве, находится на личном контроле главы ведомства Вероники Скворцовой. Всего в результате происшествия, по информации на 20:40 мск, погибли 19 человек, еще 52 получили ранения.