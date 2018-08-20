Чистая продажа валюты населением сократилась

Источник: Корреспондент.net

Население Украины в июле продало иностранной валюты на 1,053 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее - на 947,8 миллиона долларов.

В то же время украинцы в июле купили в банках и небанковских обменных пунктах валюты суммарно на 917,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее - 679,1 млн долларов.

Июльский показатель покупки валюты оказался рекордным с начала года. Частично он был вызван покупкой наличной валюты аграриями, которые получили гривневую выручку после продажи части нового урожая.

В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до $135,3 млн, тогда как в июне оно составляло $268,7 млн.

Непосредственно долларов США украинцы продали на $786,8 млн, а купили их на $704,5 млн, сальдо чистой продажи сократилось до $82,2 млн.