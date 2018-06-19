Члена правления "Интер РАО" арестовали по подозрению в шпионаже
Источник: Корреспондент.net
В Москве по подозрению в шпионаже арестована Карина Цуркан. Срок ареста назначен до 13 августа. Об этом во вторник, 19 июня, передает агентство ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы. В суде отказались сообщить подробности дела, сославшись на то, что оно имеет гриф "секретно". Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, указал, что речь идет о члене правления российской энергетической компании "Интер РАО".
За шпионаж - до 20 лет лишения свободы
В пресс-службе Лефортовского суда заявили, что подозреваемая является иностранной гражданкой. В то же время на сайте "Интер РАО" Карина Валерьевна Цурканфигурирует как гражданка РФ. Статья "шпионаж" применяется только к иностранцам, россиянам в аналогичной ситуации предъявляются обвинения в госизмене, пишет "Медиазона". Максимальное наказание как за шпионаж, так и за государственную измену - 20 лет лишения свободы.
43-летняя Карина Цуркан входит в правление "Интер РАО" с 2012 года. Она руководит в компании блоком трейдинга и владеет 0,0354% акций энергетического концерна.