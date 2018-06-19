Члена правления "Интер РАО" арестовали по подозрению в шпионаже

Источники агентства и газеты "Коммерсант" утверждают, что ее подозревают в шпионаже в пользу Румынии. "Интерфаксу" в "Интер РАО" сообщили, что Цуркан находится в отпуске, и отказались от дальнейших комментариев.

За шпионаж - до 20 лет лишения свободы

В пресс-службе Лефортовского суда заявили, что подозреваемая является иностранной гражданкой. В то же время на сайте "Интер РАО" Карина Валерьевна Цурканфигурирует как гражданка РФ. Статья "шпионаж" применяется только к иностранцам, россиянам в аналогичной ситуации предъявляются обвинения в госизмене, пишет "Медиазона". Максимальное наказание как за шпионаж, так и за государственную измену - 20 лет лишения свободы.

43-летняя Карина Цуркан входит в правление "Интер РАО" с 2012 года. Она руководит в компании блоком трейдинга и владеет 0,0354% акций энергетического концерна.