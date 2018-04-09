Члены экипажа Норда пытались попасть в Крым

Источник: Корреспондент.net

Украинские пограничники в ночь на понедельник, 9 апреля, не пропустили в аннексированный Крым членов экипажа рыболовного судна Норд. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Гражданская блокада Крыма.

Отмечается, что десять моряков пытались пересечь админграницу в пункте пропуска Чонгар.

"При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые российские паспорта", - говорится в сообщении.