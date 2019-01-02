ЧП в Магнитогорске: найдены тела 24 жертв

Источник: Корреспондент.net

Число жертв вызванного взрывом газа обрушения части жилого дома в Магнитогорске возросло до 24 человек.

"По данным на 17.45 (по Киеву), с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли, в том числе два ребенка", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, опознано 19 тел. В МЧС сообщили, что местонахождение еще 17 человек устанавливается.

Собеседник агентства отметили, что произведен демонтаж одной из стен здания с 3 по 6 этаж, представлявшей наибольшую угрозу для спасательных подразделений.

Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

"Всего от РСЧС привлечено 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС России - 453 человека, 59 единиц техники, в том числе три воздушных судна", - сказали в пресс-службе.